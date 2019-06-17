В Петербурге пытались поджечь католический храм

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга ведет проверку по факту инцидента у ремонтируемого католического храма на Минеральной улице в Калининском районе города. По предварительным данным, дверь церкви во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы пытались поджечь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, утром в понедельник, 17 июня, в полицию поступило сообщение о том, что женщина пытается поджечь дверь храма.

«На место оперативно прибыли сотрудники полиции. В настоящее время женщина для разбирательства доставлена в отдел полиции», — отметили в Главке МВД.

По данным ТАСС, женщина совершила попытку поджога при помощи зажигательной смеси около 05:30 мск. Огонь был потушен, никто не пострадал.

Здание церкви является памятником архитектуры регионального значения, оно возведено в 1857—1858 годах и достроено в 1877—1879 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в городе Кириши Ленинградской области совершено хулиганское нападение на православный храм Рождества Пресвятой Богородицы. Предполагаемый преступник задержан, возбуждено уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти совершено нападение на православный храм