На детской площадке в Псковской области детей обстреляли из пневматики

Великие Луки, Псковская область, , 14:11 — REGNUM Правоохранительные органы Псковской области ищут неизвестного, который вечером 16 июня на детской площадке в городе Великие Луки обстрелял из пневматического оружия детей, игравших в футбол. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в результате 16-летний подросток с пулевым ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу.

«Только благодаря профессионализму медицинских работников он остался жив», — отметили в региональном следственном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую лично координирует руководитель СУ СКР по Псковской области Петр Крупеня. Личность злоумышленника не установлена. Следственные органы обратились за помощью ко всем жителям города, которые могут располагать какой-либо информацией о нём.