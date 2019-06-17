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На детской площадке в Псковской области детей обстреляли из пневматики

Происшествия

16-летний юноша получил серьёзное ранение грудной клетки

Великие Луки, Псковская область, 17 июня 2019, 14:11 — REGNUM  Правоохранительные органы Псковской области ищут неизвестного, который вечером 16 июня на детской площадке в городе Великие Луки обстрелял из пневматического оружия детей, игравших в футбол. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, в результате 16-летний подросток с пулевым ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу.

«Только благодаря профессионализму медицинских работников он остался жив», — отметили в региональном следственном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ («Покушение на убийство»).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которую лично координирует руководитель СУ СКР по Псковской области Петр Крупеня. Личность злоумышленника не установлена. Следственные органы обратились за помощью ко всем жителям города, которые могут располагать какой-либо информацией о нём.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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