В Камеруне в результате взрыва погибли четверо полицейских

Яунде, , 14:17 — REGNUM Власти Камеруна сообщили, что 15 июня сепаратисты из англоговорящих регионов страны якобы взорвали самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погибли четверо полицейских, шестеро человек были ранены, передает информационное агентство Reuters.

«Власти решительно осуждают преступление, совершенное вооруженными бандитами и террористами без веры и закона», — говорится в официальном заявлении правительства от 16 июня.

Инцидент произошел на обочине дороги в юго-западном регионе Камеруна. Ни одна из сепаратистских группировок не взяла ответственность за атаку.

Напомним, что мирные протесты в англоговорящих регионах страны в 2017 году переросли в регулярные столкновения повстанцев с полиций. Англоговорящие жители северо-запада страны жалуются на притеснения со стороны франкофонного большинства в правительстве. По оценкам ООН, в результате конфликта погибло около 1800 человек, около 530 000 были вынуждены стать беженцами.

Последняя атака произошла после того, как враждующие стороны выразили намерение начать диалог. Правозащитные организации опасаются, что при текущей ситуации переговоры не смогут начаться.