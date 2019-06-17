ВСУ из гаубиц обстреляли Коминтерново — представительство ДНР в СЦКК

Соледар, ДНР, , 14:01 — REGNUM Электроснабжение Коминтерново было нарушено артиллерийским обстрелом ВСУ, сообщили 17 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«В 01:15 вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Коминтерново с применением артиллерии. Было выпущено 14 снарядов калибром 122 мм. В результате обстрела зафиксированы повреждения линии электропередачи», — сказано в сообщении.

В результате часть села была обесточена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин выступил с обращением в связи с обострением обстановки, которое устроили украинские силовики. Он призвал мировое сообщество принудить Украину к миру, а также заявил, что силы Народной милиции ДНР дадут агрессору адекватный ответ.

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Напомним, использование в Донбассе артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.