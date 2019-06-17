На Украине с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 человек

Львов, Украина, , 13:01 — REGNUM В городе Каменка-Бугская в больницу попали 14 гостей ресторана «Озон», сообщили 17 июня в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что пять человек, включая одного ребёнка, были госпитализированы в местную больницу, остальные пострадавшие обратились в медицинские учреждения Львова.

«Состояние госпитализированных пациентов средней тяжести», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львове 47 гостей свадьбы были госпитализированы с симптомами отравления после застолья в ресторане «Червона рута».

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