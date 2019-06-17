В Иракском Курдистане изъяли порядка 50 кг героина

Эрбиль, Ирак, , 12:58 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана изъяли порядка 50 кг героина недалеко от границы Ирана, об этом 17 июня сообщает Kurdistan24.

Рейд был проведен на основании оперативной информации, полученной от службы разведки. В ходе мероприятия завязалась перестрелка между силовиками и подозреваемыми в наркоторговле.

В настоящее время информации о задержаниях или о пострадавших в результате столкновений не сообщается.

Напомним, в апреле 2019 года на территории Иракского Курдистана было изъято свыше 45 кг героина.

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