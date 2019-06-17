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В России уничтожена партия санкционного сыра из Казахстана

Происшествия

Более 20 тонн

В России уничтожена партия санкционного сыра из Казахстана
Bart Everson
Сыр

Москва, 17 июня 2019, 12:40 — REGNUM  В России подверглась уничтожению партия санкционного сыра, ввезенного из Казахстана, сообщили в Россельхознадзоре.

Партия сыра твердых сортов весом более 20 тонн была задержана в конце мая 2019 года на таможне «Сагарчин» в Оренбургской области. Установлено, что задержанная продукция произведена в Литве.

Продукция перевозилась без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции животного происхождения, и без маркировки. Партия сыра была уничтожена.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор утверждает, что каждая четвертая упаковка молочных продуктов отечественного производства на прилавках российских магазинов — это фальсификат.

Подробне: Молочный фальсификат на Урале чаще всего попадается в магазинах «у дома»

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