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Беженец из Эритреи осужден за покушение на убийство ребенка в Баварии

Происшествия

До этого семья жертвы оказывала помощь молодому мужчине

Пассау, Германия, 17 июня 2019, 12:52 — REGNUM  В Германии к семи с половиной годам тюремного заключения приговорен беженец из Эритреи, нанесший опасное для жизни ранение 11-летнему мальчику, передает канал n-tv.

Приговор по обвинению в покушении на убийство был озвучен 17 июня в Пассау (Бавария). Судья отметил, что мальчик чудом выжил после атаки. Точные мотивы 26-летнего преступника до сих пор не ясны. Осужденный был хорошо знаком с семьей своей жертвы — она оказывала ему помощь как беженцу. Нападение произошло в квартире в Пассау, когда родителей мальчика не было дома.

Сторона обвинения требовала девяти лет лишения свободы за покушение на убийство, адвокат настаивал на двух с половиной годах заключения за нанесение телесных повреждений. Приговор еще может быть обжалован.

Как сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в США приговорили к смертной казни жителя штата Южная Каролина за убийство пятерых собственных детей в возрасте от двух до восьми лет.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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