В Ижевске произошло убийство отца и сына с кражей на 16 млн рублей

Ижевск, , 12:27 — REGNUM В Ижевске возбуждено уголовное дело по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух лиц из корыстных побуждений») и п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших»). В рамках расследования задержан один из подозреваемых, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Удмуртии.

По данным следствия, в одной из квартир на улице Холмогорова днем 14 июня были обнаружены тела 44-летнего мужчины и его 22-летнего сына с признаками насильственной смерти. При этом из квартиры пропали драгоценности на сумму более 6 млн рублей и деньги из сейфа в сумме более 10 млн рублей.

В кратчайшие сроки по итогам проведения следственных и оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались трое жителей Удмуртии. Один из них — житель Ижевска — был задержан в выходные бойцами СОБР Росгвардии. Двое других объявлены в розыск. Они также являются жителями Ижевска и могут передвигаться на автомобиле Toyota Camry, госномер С372СР, регион 18.

Следствие будет ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае в Ульяновской области были обнаружены тела отца и его несовершеннолетнего сына с колото-резаными ранениями. Мать и дочь также ранены.

По данным следствия, накануне в доме отмечался день рождения дочери, среди участников торжества был и 40-летний сосед семьи. Следствие полагает, что он впоследствии и совершил преступление. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Подозреваемый задержан.