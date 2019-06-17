В Удмуртии двухлетняя девочка утонула в бочке с водой на огороде

Ижевск, , 12:14 — REGNUM В Удмуртии проводится доследственная проверка по факту гибели двухлетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По данным ведомства, тело ребенка было обнаружено 16 июня днем в бочке с водой в огороде своего дома в Можгинском районе. Предположительно, девочка играла возле дома, упала в бочку с водой и утонула.

В настоящее время проводится установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи и родственники погибшего ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года аналогичный инцидент произошел в Ленинградской области. 19 июня в больницу города Коммунар Гатчинского района привезли ребенка с признаками утопления. Как выяснилось, ребенок был на даче вместе с матерью и уронил в бочку с водой игрушку. Потянувшись за ней, он сам упал в емкость.

Родители самостоятельно доставили тело ребенка в лечебное учреждение, где медики констатировали наступление смерти.