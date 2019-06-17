За пять дней в Ингушетии утонули три человека

Магас, , 12:09 — REGNUM В реке Асса в Ингушетии за два дня утонули два местных жителя. Один несчастный случай произошел днем 14 июня в сельском поселении Нестеровское. Тело восьмилетнего жителя села достали из реки спасатели. Республиканский Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели школьника, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Второй случай произошел 16 июня в районе между сельскими поселениями Алкун и Мужичи. На этот раз погибшим оказался 11-летний ребенок. Его тело извлекли из воды местные жители совместно со спасателями.

«16 июня 2019 года на окраине сельского поселения Мужичи Сунженского муниципального района Республики Ингушетия, в русле реки Асса обнаружено тело 11-летнего мальчика — жителя поселка Майское Республики Северная Осетия, без внешних признаков насильственной смерти», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Двумя днями ранее в пруду, расположенном на окраине города Сунжа, утонул 19-летний житель республики. По всем трем фактам гибели людей на воде проводятся доследственные проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.