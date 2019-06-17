Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Женщина и двое детей погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане

Происшествия

Еще восемь человек пострадали

Баку, 17 июня 2019, 12:08 — REGNUM  В результате стрельбы на рынке в Агстафинском районе Азербайджана погибли четыре человека, сообщает 17 июня Report.

Отмечается, что инцидент произошел в селе Беюк Кесик. Вышедший недавно на свободу из колонии мужчина открыл стрельбу, погибли четыре человека, среди которых женщина и двое детей. Еще восемь человек пострадали. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азербайджане в ходе спецоперации уничтожили членов преступной группировки, подконтрольной международной террористической организации. На месте происшествия криминалисты изъяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, изготовленные кустарным способом.

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