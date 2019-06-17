У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, есть погибшие

Бодрум, Турция, , 11:59 — REGNUM Лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты, затонула у берегов Турции, в результате восемь человек погибли, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Командование сил береговой охраны страны.

Отмечается, что инцидент произошел у берегов районе Бодрум турецкой провинции Мугла. Сотрудники береговой охраны сумели спасти 31 человека. В настоящее время все подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, большое число беженцев и мигрантов пытаются пересечь Эгейское море со стороны Турции по короткому, но крайне опасному водному пути и часто терпят бедствие при неблагоприятных погодных условиях.

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