Понедельник, 17 Июня 2019 года
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У берегов Турции затонула лодка с нелегальными мигрантами, есть погибшие

Происшествия

Сотрудники береговой охраны сумели спасти 31 человека

Бодрум, Турция, 17 июня 2019, 11:59 — REGNUM  Лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты, затонула у берегов Турции, в результате восемь человек погибли, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на Командование сил береговой охраны страны.

Отмечается, что инцидент произошел у берегов районе Бодрум турецкой провинции Мугла. Сотрудники береговой охраны сумели спасти 31 человека. В настоящее время все подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, большое число беженцев и мигрантов пытаются пересечь Эгейское море со стороны Турции по короткому, но крайне опасному водному пути и часто терпят бедствие при неблагоприятных погодных условиях.

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