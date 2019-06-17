Взрывотехники не обнаружили бомбы в киевском метро

Киев, , 11:48 — REGNUM Звонок о минировании станции метро «Олимпийская» в Киеве оказался ложным. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе Киевского метрополитена.

Поступил звонок о минировании, однако в результате проверки взрывоопасных предметов не обнаружили. «Олимпийская» работает в обычном режиме, рассказали представители метрополитена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по России прокатилась волна звонков о ложных минированиях.

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