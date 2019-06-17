В результате взрыва в Кустанае пострадали семь человек

Кустанай, Казахстан, , 11:45 — REGNUM В результате взрыва в двухэтажном здании станции технического обслуживания (СТО) пострадали семь человек, сообщили в пресс-службе комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

В ведомстве уточнили, что взрыв произошел 17 июня в 12:00 (9:00 по Москве). В результате аварии произошло обрушение 90% здания с последующим возгоранием.

Пожарные потушили возгорание в 12:47 (9:47 по Москве). Для ликвидации происшествия задействовано 98 человек и 30 единиц техники. На месте организована работа оперативного штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2019 года в результате пожара на нефтяном месторождении «Арыстановское» в Мангистауской области Казахстана от полученных ожогов скончались двое мужчин.

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