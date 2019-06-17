В Омской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Омск, , 11:33 — REGNUM В Саргатском и Тарском муниципальных районах Омской области с 20−22 мая было зафиксировано опасное агрометеорологическое природное явление — переувлажнение почвы. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 17 июня, в областном правительстве, с 14 июня в регионе введён режим ЧС.

Сложившаяся ситуация может привести к тому, что посев яровых культур станет невозможен. Почва находится в избыточно увлажнённом состоянии на глубине 10−12 см в течение 20 и более дней.

Распоряжение о введении режима ЧС подписал первый зампредседателя областного правительства Валерий Бойко. Власти запланировали комплекс мер, в том числе непрерывный контроль за состоянием окружающей среды.

По данным омского минсельхозпрода, для скорейшего высыхания почвы аграрии произведут отвод воды и скашивание растительности на поверхности почвы, где есть переувлажнение. Работы начнутся в ближайшее время.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Омской области и посевная, и уборочная выдались непростыми. Весной из-за погодных условий, в том числе из-за переувлажнения почвы, аграрии не смогли вовремя выйти в поля. Они признавались, что им буквально приходится бороться за урожай.

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В итоге хлеборобам удалось намолотить более 3 млн тонн зерна при урожайности более 17 ц/га. Омский губернатор Александр Бурков, подводя итоги уборочной, подчеркнул, что урожайность была «не звёздная», однако добавил, что аграрии в таких тяжёлых условиях буквально совершили трудовой подвиг.

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