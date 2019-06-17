Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Военные Израиля задержали более 20 палестинцев

Происшествия

Они подозреваются в терроризме

Тель-Авив, Израиль, 17 июня 2019, 11:36 — REGNUM  Вооруженные силы Израиля арестовали 22 палестинца во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 17 июня Anadolu Ajansi.

Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярна проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся порядка 5 тыс. 700 палестинцев, среди них женщины, дети, палестинские законодатели, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

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