В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования девочки

Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM В Екатеринбурге после травмирования трёхлетней девочки в аквапарке возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе свердловского областного управления СКР.

Сейчас в рамках дела идут допросы и изымается соответствующая документация. Кроме того, выясняются обстоятельства ЧП, степень тяжести вреда и устанавливаются лица, которые ответственны за обеспечение в аквапарке безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девочка была травмирована днём 15 июня. Она поскользнулась, упала и ударилась головой. Её доставили в больницу, где медики оказали ей необходимую помощь.

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