В реке Волхов в центре Великого Новгорода утонул подросток

Великий Новгород, , 10:57 — REGNUM В реке Волхов в центре Великого Новгорода утонул 15-летний подросток. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, по факту обнаружения тела погибшего организована доследственная проверка.

Назначены необходимые экспертизы, ведутся опросы очевидцев. Следователи также намерены выяснить, почему несовершеннолетние находились на реке без контроля взрослых.

Новгородские СМИ уточняют, что несчастный случай произошёл на неблагоустроенной набережной у гостиницы «Россия» на Торговой стороне Великого Новгорода около 19:00 16 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с началом лета в регионе участились случаи гибели людей в водоёмах: с 7 по 10 июня утонули три человека, в том числе 15-летний подросток, который купался в реке Холова в посёлке Крестцы.

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