Члена парламента Кении подозревают в избиении коллеги

Найроби, , 10:48 — REGNUM Парламентарий из Кении был арестован по подозрению в избиении коллеги за то, что она не поддержала решение выделить средства на развитие северо-восточного района страны, передает ВВС Africa.

В избиении Фатумы Геди, заседающей в бюджетном комитете столицы Кении Найроби, подозревают Рашида Кассима. Предположительно, Кассим напал на женщину на парковке здания парламента после того, как у них возникли разногласия по вопросу выделения средств в район Восточный Ваджир, представителем которого является подозреваемый.

По информации издания, в социальной сети Твиттер распространилась фотография Геди после предполагаемого нападения. На фото женщина плачет, у нее идет кровь изо рта.

Репортер ВВС Сабина Ванджиру Чеге заявила, что после инцидента мужчины-парламентарии посмеялись над своими коллегами-женщинами. Мужчины якобы говорили, что «женщинам следует себя вести подобающим образом» и что «они должны знать, как правильно обращаться с мужчинами», добавила Чеге. В знак протеста женщины покинули заседание, требуя ареста Кассима.

Впоследствии подозреваемого задержали, он никак не прокомментировал инцидент.