СК выясняет обстоятельства гибели людей на пожаре в Москве

Москва, , 10:36 — REGNUM Следственный комитет начал проверку по факту пожара 17 июня в жилом доме на улице Адмирала Макарова в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

«После тушения пожара были обнаружены тела мужчины и женщины 1949 года рождения», — сообщили в пресс-службе.

Следственные органы начали проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначена экспертиза, которая установит точную причину возгорания. Далее следователи примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по улице Адмирала Макарова поступило в 01:55. Пожаром были охвачены четыре этажа здания: с 9-го по 12-й.

Пожарным удалось спасти из огня 15 человек, в том числе четырёх детей. Двух человек спасти не удалось.