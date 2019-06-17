Скончался ребенок, вырезанный преступниками из тела убитой матери в Чикаго

Чикаго, США, , 10:24 — REGNUM Ребенок убитой жительницы Чикаго Марлен Очоа, вырезанный преступниками из утробы матери, скончался спустя несколько недель в реанимации, передает канал Би-Би-Си.

О смерти младенца сообщила представитель семьи Очоа Джули Контрерас. Смерть наступила 14 июня в результате непоправимого повреждения мозга.

Подозреваемые в убийстве находятся под арестом в ожидании суда. Это 46-летняя Кларисса Фигероа, ее 24-летняя дочь Дезире Фигероа и 40-летний сожитель Петр Бобак. Женщинам предъявлены обвинения в убийстве, Бобаку — в сокрытии преступления.

Согласно версии полиции, в конце апреля 19-летняя Марлен Очоа, находившаяся на последнем месяце беременности, договорилась с семьей Фигероа о покупке одежды для ребенка. Девушка пришла к ним домой и была задушена. Злоумышленники вырезали ребенка и избавились от тела матери. В тот же день Кларисса Фигероа вызвала скорую помощь, сообщив, что родила бездыханного ребенка. Тело Марлен Очоа было найдено в середине мая. Анализ ДНК показал, что она является матерью госпитализированного младенца. Преступление вызвало широкий резонанс в США и за рубежом. У убитой остался старший ребенок дошкольного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, семья Очоа продвигает в штате Иллинойс закон об обязательном анализе ДНК всех детей, прибывающих в лечебные учреждения без документов.

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