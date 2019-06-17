ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 18 раз

Соледар, ДНР, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ совершили 18 обстрелов, выпустив по территории ДНР 329 единиц боеприпасов, сообщили 17 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском направлении ВСУ применили гранатомёты АГС и крупнокалиберное пулемёты.

На донецком направлении украинские силовики выпустили 19 мин калибра 120 мм, 22 мины калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберные пулемёты.

На мариупольском направлении ВСУ использовали гаубицы калибра 122 мм, выпустив по территории ДНР 34 снаряда. Кроме того, украинские силовики выпустили шесть мин калибра 120 мм, 12 мин калибра 82 мм, гранатомёты разных видов и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Зайцево, Спартак, Александровка, Донецк («Вольво-центр», аэропорт), Докучаевск, Весёлое, Саханка, Ленинское, Коминтерново, Украинское, Безыменное», — рассказали в СЦКК.

В результате обстрелов загорелась летняя кухня одного из домохозяйств на окраине Донецка, повреждения получили жилые дома в Куйбышевском районе Донецка, в посёлке Весёлое и в Сергеевке. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ранее ВСУ применили 122-мм артиллерию для обстрела села Спартак на северной окраине Донецка. Отметим, что использование артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями.

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