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В Испании задержаны два главаря вооруженной группировки

Происшествия

Участников «Галисийского сопротивления» разыскивали с 2006 года

Мадрид, 17 июня 2019, 10:20 — REGNUM  Два главаря группировки «Галисийское сопротивление», признанной властями Испании террористической, задержаны в автономном сообществе Галисия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Испанская гражданская полиция задержала Антона Гарсию Матоса и Марию Асунсьон Лосаду в ходе операции в городе Виго. Этих людей разыскивали с 2006 года, им инкриминируют принадлежность к вооруженной группировке и незаконном хранении оружия.

Кроме того, задержаны еще два участника сепаратистской группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня в шведском городе Мальмё обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать центральный вокзал. Полицейские ранили злоумышленника в ноги, взрыва не произошло.

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