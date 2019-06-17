На границе Израиля перехватили партию наркотиков на $3 млн

Иерусалим, , 11:45 — REGNUM Пограничная полиция Израиля (МАГАВ) пресекла ввоз в страну крупной партии наркотиков. Как 16 июня сообщило израильское информационное агентство Walla, контрабанду планировалось доставить в Израиль из Египта.

Известно, что упаковки с наркотиками были переброшены группой лиц через забор между Израилем и Египтом. С границы контрабанду попытались увезти несколько жителей южных районов страны, двое из которых были задержаны полицией.

В общей сложности на территорию Израиля было доставлено 335 кг наркотических веществ — марихуаны и гашиша. По приблизительным подсчетам такой объем наркотиков стоит на «черном рынке» примерно три миллиона долларов.