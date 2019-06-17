Турист пропал в горном ущелье Кабардино-Балкарии

Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 09:54 — REGNUM В Кабардино-Балкарии пропал турист. Информация о его пропаже поступила в МЧС по региону 17 июня, около 06:20, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

По предварительной информации, инцидент произошел в ущелье Тютюсу. Известно, что пропавшему мужчине 41 год, он житель города Тырныауз. В настоящее время на его поиски выдвинулась группа спасателей Эльбрусского поискового отряда МЧС в количестве пяти человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в горах Кабардино-Балкарии пропали два туриста и из Санкт-Петербурга. Лыжники сошли с маршрута и потерялись. Их удалось обнаружить живыми спустя сутки. Туристов спустили с высоты 3500 метров.