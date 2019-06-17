Во Львовской области погиб военный ВСУ

Львов, Украина, , 09:58 — REGNUM Во Львовской области произошло ЧП, в результате которого погиб один боевик ВСУ. Об этом сообщили 15 июня в пресс-службе Государственного бюро расследования Украины.

«По предварительной информации, 9 июня 2019 года военнослужащий одной из воинских частей во Львовской области, нарушив правила обращения с оружием, нажал на спусковой крючок. Эти действия привели к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего, который после полученной травмы скончался в Яворовской районной больнице», — сказано в сообщении.

Участник инцидента задержан, ему предъявлены обвинения по статье «Нарушение правил обращения с оружием». По решению суда, он будет содержаться под стражей.

Читайте также: Два боевика ВСУ получили ранения во время ссоры — Народная милиция ЛНР