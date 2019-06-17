Семеро покупателей торгового центра на Алтае пострадали от скрытой съёмки

Змеиногорск, Алтайский край, , 09:50 — REGNUM Работник одной из торговых сетей Алтайского края оказался на скамье подсудимых за скрытую съёмку в общественном туалете. Как сообщила сегодня, 17 июня, исполняющая обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю Татьяна Эрдле, в конце апреля 2019 года мужчина, устроившийся на работу грузчиком, настроил свой мобильный телефон на скрытую видеозапись и разместил аппарат в кабинке общественного туалета одного из магазинов Змеиногорска.

«Когда мужчина хотел забрать свой телефон с записью, он случайно выронил его в другую кабинку, в которой находился посетитель и, побоявшись быть застигнутым на месте преступления, скрылся», — пояснили следователи. В ходе оперативной работы выяснилось, что злоумышленник нарушил неприкосновенность частной жизни как минимум семи потерпевших.

В ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия») обвиняемый свою вину признал.