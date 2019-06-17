В Японии арестован мужчина, подозреваемый в нападении на полицейского

Токио, , 09:55 — REGNUM Японская полиция в понедельник, 17 июня, арестовала мужчину по обвинению в нанесении холодным оружием ранений полицейскому в западном городе недалеко от Осаки, где на следующей неделе будет проходить саммит группы G20. Об этом, как передает Reuters, говорится в сообщении полиции.

33-летний подозреваемый был задержан, когда лежал на скамейке, под которой был найден украденный пистолет. Мужчина отрицает обвинения, сообщил представитель местной полиции.

«Мы серьезно относимся к инциденту, который вызвал большую тревогу среди жителей», — сказал на пресс-конференции главный секретарь Кабинета министров Есихидэ Суга. — Во время проведения саммита G20, который запланирован на следующей неделе, мы усилим бдительность и примем более жесткие меры охраны».

Широкомасштабные поиски подозреваемого начались в воскресенье, после того, как раненый офицер был найден лежащим перед полицейской будкой в городе Суйта.