На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов

Киев, , 09:24 — REGNUM Из-за сложных погодных условий в отдельных регионах Украины обесточены в сумме 107 населённых пунктов. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.

В Луганской области, в городе Сватово повреждения получила крыша местной школы и крыши 14 жилых домов.

Пострадавших в результате стихии нет, спасатели и бригады облэнерго ликвидируют последствия непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее без света оказались 68 населённых пунктов в пяти областях Украины.

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