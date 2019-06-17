Понедельник, 17 Июня 2019 года
09:34:01 МСК

На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов

Происшествия

Спасатели и сотрудники облэнерго ликвидируют последствия стихии

На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов
Алексей Саврасов. Гроза. 1856

Киев, 17 июня 2019, 09:24 — REGNUM  Из-за сложных погодных условий в отдельных регионах Украины обесточены в сумме 107 населённых пунктов. Об этом сообщили 17 июня в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.

В Луганской области, в городе Сватово повреждения получила крыша местной школы и крыши 14 жилых домов.

Пострадавших в результате стихии нет, спасатели и бригады облэнерго ликвидируют последствия непогоды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее без света оказались 68 населённых пунктов в пяти областях Украины.

Читайте также: На Украине из-за непогоды обесточены почти 70 населённых пунктов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить