В Алтайском крае пресечён канал незаконной миграции

Барнаул, , 09:26 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор троим жителям, организовавшим канал миграции и обеспечившим незаконное пребывание в регионе более 30 иностранных граждан. Подробности уголовного дела, расследованного в соответствии с п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору»), корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

По данным следствия, во второй половине 2018 года злоумышленники организовали в крае несколько центров помощи мигрантам. Обратившиеся получали бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина с ложной информацией об адресе пребывания для фиктивной постановки иностранного гражданина на миграционный учет. Помимо этого, национальные паспорта штамповали фиктивными разрешениями на временное проживание, регистрацию по месту жительства.

Известно, что в ходе обысков, последовавших после задержания данной преступной группы (сентябрь 2018 года), были изъяты поддельные печати и штампы регистрации временного проживания, регистрации по месту жительства, бланки миграционных карт, а также — оргтехника, использовавшаяся в изготовлении недействительных документов, паспорта с фиктивной регистрацией.

В итоге суд приговорил организаторов центра к различным (реальным и условным) срокам лишения свободы.

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