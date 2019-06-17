Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Военные Турции обезвредили 76 членов РПК в Ираке во время операции «Коготь»

Происшествия

Активная фаза операции началась 27 мая и продолжается по настоящее время

Анкара, 17 июня 2019, 09:08 — REGNUM  Во время проведения спецоперации «Коготь» вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 76 членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 17 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Операция по борьбе с повстанцами, укрывающимися на территории соседнего государства, началась 27 мая, она осуществляется при поддержке авиации и тяжелой техники.

Термин «нейтрализован» используется турецкими властями в отношении уничтоженного противника, захваченного в плен, а также сдавшегося добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана на протяжении более 30 лет ведет борьбу с правительством Турции за получение права на создание собственной автономии в рамках государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Турции обезвредили семь членов РПК в Ираке — СМИ

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