Массовая гибель рыбы на Байкале могла произойти из-за спирогиры

Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM Эксперты назвали спирогиру причиной массовой гибели рыбы и раков на северном побережье Байкала. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

«Согласно предварительной экспертной оценке ихтиолога, гибель рыб и раков наступила в результате их попадания в спирогирную среду у побережья Сеногда озера Байкал из-за сильных волн», — сообщили в надзорном органе.

Результаты обследования с заключением эксперта-ихтиолога уже переданы в Северобайкальский межрайонный отдел Росрыболовства для определения ущерба и принятия мер в рамках компетенции.

«Данный факт является очередным подтверждением необходимости принятия органами власти и местного самоуправления эффективных и действенных мер к повышению качества работы очистных сооружений города Северобайкальска, которые являются основным загрязнителем Северного Байкала», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 500 погибших особей байкальского бычка-подкаменщика и рака гаммаруса обнаружили 12 июня на побережье губы Сеногда в 8 км от Северобайкальска. Пробы погибшей рыбы, воды и донных отложений в месте гибели отправили самолетом в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию для установления причин гибели рыбы. Результаты лабораторных исследований будут получены в течение недели.

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Добавим также, что 14 июня Северобайкальская природоохранная прокуратура выявила очередной факт незаконного сброса стоков на северном берегу Байкала. Компания, эксплуатирующая очистные сооружения в поселке Кичера, сбрасывала стоки в озеро Сикили, имеющую гидрологическую связь с рекой Кичера, которая впадает в Байкал. Ранее сообщалось о том, очистные сооружения Нижнеангарска сливали стоки в заболоченную пойму Ангарского сора Байкала, не имея на то разрешения.

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Между тем причиной массового развития на озере чужеродной водоросли спирогиры и гибели основного фильтратора байкальских вод — эндемичных губок стали изменения в экосистеме озера. По мнению ученых, не последнюю роль в этих изменениях играет роль деятельность человека.

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