Ливни и град обрушились на Ингушетию: затоплены дома, нет света

Назрань, Ингушетия, , 08:57 — REGNUM Сильный ливень с градом и шквалистым ветром обрушился 16 июня на Ингушетию. В результате стихии особенно пострадали город Назрань и Назрановский район. В администрации города сообщили о нескольких подтопленных домах и нарушении электроснабжения.

Ливневки не справлялись с потоками воды, улицы превратились в реки, по которым плыли автомобили. Осложнил ситуацию и крупный град. Подтопленными оказались несколько улиц и частных домов по улице Победы, в районе железнодорожного вокзала. Около 16:40 отключились высоковольтные линии на подстанциях «Экажево», «Назран» и «Юго-Западная», сообщили ИА REGNUM в МРСК Северного Кавказа. Без света оказалась значительная часть населения.

«Несмотря на принятые меры, в связи с небывалым количеством осадков обострилась проблема отвода поверхностных ливневых вод. Нормы выпадающих осадков превышены, ливневки не справляются с такими большими объемами воды», — приводит слова представителя администрации Назрани интернет-газета «Ингушетия».

Сразу же после стихии муниципальные службы приступили к ликвидации ее последствий, работами руководил на месте мэр города Алихан Тумгоев. Восстановлением электроснабжения жителей занялись оперативные бригады филиала «Ингушэгерго».

Читайте также: Шквалистый ветер в Ингушетии оставил без света два города и один район