Суд приговорил экс-директора ННИИТО к трём годам колонии за растрату 10 млн

Новосибирск, , 08:49 — REGNUM В Новосибирске вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна («ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна») Михаила С. за растрату более 10 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере»)», — уточнили в ведомстве.

В суде установлено, что экс-директор ННИТО совместно с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в декабре 2014 года — январе 2015 года издал приказ о премировании десяти сотрудников учреждения суммами от 640 тыс. до 4,1 млн рублей. Большая часть этих премий должна была быть передана ему и его подельнику. Таким способом они похитили более 10 млн рублей средств федерального бюджета. Михаил С. свою вину не признал. Он указал, что не помнит, подписывал ли приказы о выплате премий, а требований о передаче денег сотрудникам не высказывал. По его словам, им была допущена небрежность при контролировании фонда оплаты труда, а денег от сотрудников он не получал и корыстного умысла не имел. В то же время он добровольно частично погасил ущерб в размере 1,5 млн рублей. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 100 тыс. рублей и лишил права занимать руководящие должности в государственных учреждениях на срок два года. Приговор в законную силу не вступил.