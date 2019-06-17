Военные Турции обезвредили семь членов РПК в Ираке — СМИ

Анкара, , 08:25 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» семерых членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на севере Ирака, об этом 16 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Во время авиаудара были уничтожены укрытия повстанцев и склады с боеприпасами.

Напомним, члены Рабочей партии Курдистана используют территорию Ирака, укрываясь там от правительства Турции, с которым они сражаются на протяжении многих десятилетий. Тем не менее Анкара имеет соглашение с официальным Багдадом, в соответствии с которым ей дано право проводить рейды на территории соседнего государства.

Турция начала спецоперацию «Коготь» по борьбе с курдскими повстанцами 27 мая 2019 года, в ходе нее были обезврежены десятки повстанцев. Боевые действия осуществляются с применением тяжелой техники и авиации.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции в ходе спецоперации убиты 8 членов РПК — СМИ