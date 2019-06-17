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Названо число мирных жителей, погибших от противопехотных мин в Донбассе

Происшествия

Разминирование может длиться десятки лет

Киев, 17 июня 2019, 08:37 — REGNUM  С начала гражданской войны на Украине, противопехотные мины стали причиной гибели почти 1 тыс. мирных жителей Донбасса. Об этом сообщили в пресс-службе украинского министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц. В сообщении отмечается, что погибли от взрыва мин 977 человек, ещё 1528 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе началась в апреле 2014 года после того, как в Киеве произошёл государственный переворот и законно избранный президент Украины Виктор Янукович сбежал за пределы страны. Против жителей Донбасса, не признавших новую власть, применили «добровольческие» бандформирования украинских националистов, а также силы ВСУ, что прямо запрещено конституцией Украины.

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Война в Донбассе
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