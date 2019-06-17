Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии — СМИ

Происшествия

Результаты удара беспилотниками пока неизвестны

Сана, 17 июня 2019, 08:10 — REGNUM  Йеменские хуситы нанесли очередной удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии, об этом 17 июня сообщает телеканал Al Masirah.

Эр-Рияд пока не прокомментировал инцидент, также нет никакой информации о пострадавших и об ущербе причиненном объектам инфраструктуры.

Противостояние между арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и йеменскими хуситами возобновилось с новой силой после ряда нападений повстанцев на объекты в королевстве, осуществляемых с помощью беспилотных аппаратов.

Саудовская Аравия в ответ на обстрелы своей территории активизировала атаки на столицу Йемена, город Сану.

Читайте ранее в этом сюжете: Саудовская Аравия атаковала позиции хуситов в Йемене

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