Йеменские хуситы вновь атаковали аэропорт в Саудовской Аравии — СМИ

Сана, , 08:10 — REGNUM Йеменские хуситы нанесли очередной удар по аэропорту Абха в Саудовской Аравии, об этом 17 июня сообщает телеканал Al Masirah.

Эр-Рияд пока не прокомментировал инцидент, также нет никакой информации о пострадавших и об ущербе причиненном объектам инфраструктуры.

Противостояние между арабской коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и йеменскими хуситами возобновилось с новой силой после ряда нападений повстанцев на объекты в королевстве, осуществляемых с помощью беспилотных аппаратов.

Саудовская Аравия в ответ на обстрелы своей территории активизировала атаки на столицу Йемена, город Сану.

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