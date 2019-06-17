Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Электроснабжение в Аргентине, Уругвае и Парагвае восстановлено

Происшествия

Точные причины беспрецедентной аварии до сих пор не озвучены

Электроснабжение в Аргентине, Уругвае и Парагвае восстановлено
Unsplash
Электрическая лампа

Буэнос-Айрес, 17 июня 2019, 07:40 — REGNUM  К вечеру 16 июня электроснабжение на большей части Аргентины, Уругвая и Парагвая было восстановлено, передает немецкий канал n-tv.

Спустя несколько часов после блэкаута 90% домашних хозяйств трех стран получили доступ к электричеству. Президент Аргентины Маурисио Макри заявил, что причины беспрецедентного происшествия до сих пор не выяснены. Министр энергетики страны Густаво Лопетеги озвучил предположение о сбое в сетевой национальной энергосистеме, который привел к цепной реакции.

Отключение электричества полностью парализовало жизнь в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Этот случай породил вопросы об уязвимости энергосистемы, объединяющей несколько стран Южной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение электричества в трех странах произошло утром 16 июня. Оно затронуло не менее 48 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Блэкаут в Южной Америке коснулся десятков миллионов человек

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