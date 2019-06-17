15-летний школьник сознался в поджоге школы на севере Австрии — СМИ

Вельс, Австрия, , 07:18 — REGNUM 15-летний подросток сознался в поджоге школы в Верхней Австрии, пишет газета Kronen Zeitung.

Поздно вечером 15 июня пожарная бригада города Вельс прибыла по вызову к местной политехнической школе. У входа в здание полыхала деревянная постройка, огонь перекинулся на крышу спортивного зала. При тушении пожара пострадал один пожарный.

На следующее утро в 4 часа в полицию позвонил школьник и дал признательные показания. Он объяснил свой поступок проблемами с учителями и директором школы. Подросток был допрошен прокурором.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня власти американского штата Колорадо предложили снести школу «Колумбайн», где в результате нападения двух учеников в 1999 году были убиты 13 человек.

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