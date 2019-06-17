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15-летний школьник сознался в поджоге школы на севере Австрии — СМИ

Происшествия

Благодаря оперативной работе пожарных крупного ущерба удалось избежать

Вельс, Австрия, 17 июня 2019, 07:18 — REGNUM  15-летний подросток сознался в поджоге школы в Верхней Австрии, пишет газета Kronen Zeitung.

Поздно вечером 15 июня пожарная бригада города Вельс прибыла по вызову к местной политехнической школе. У входа в здание полыхала деревянная постройка, огонь перекинулся на крышу спортивного зала. При тушении пожара пострадал один пожарный.

На следующее утро в 4 часа в полицию позвонил школьник и дал признательные показания. Он объяснил свой поступок проблемами с учителями и директором школы. Подросток был допрошен прокурором.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня власти американского штата Колорадо предложили снести школу «Колумбайн», где в результате нападения двух учеников в 1999 году были убиты 13 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В США могут снести школу «Колумбайн»

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Происшествия в учебных заведениях
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