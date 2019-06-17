ЛНР: ВСУ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня

Луганск, , 07:13 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ произвели два обстрела территории ЛНР, заявили 17 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Смелое и Фрунзе.

По Смелому украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 мм и применили вооружение БМП. По Фрунзе было выпущено шесть мин калибра 82 мм. Обстрелы велись со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Крымское.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР из миномётов, вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия.

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