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ЛНР: ВСУ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Обошлось без жертв

ЛНР: ВСУ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня
Иллюстрация: Mil.gov.ua
Солдаты ВСУ

Луганск, 17 июня 2019, 07:13 — REGNUM  За минувшие сутки боевики ВСУ произвели два обстрела территории ЛНР, заявили 17 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём ВСУ оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Смелое и Фрунзе.

По Смелому украинские силовики выпустили восемь мин калибра 82 мм и применили вооружение БМП. По Фрунзе было выпущено шесть мин калибра 82 мм. Обстрелы велись со стороны подконтрольного ВСУ населённого пункта Крымское.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР из миномётов, вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия.

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