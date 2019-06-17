В Омске из горящей сауны спаслись 35 человек

Омск, , 07:05 — REGNUM В Советском округе Омска ночью 16 июня произошёл пожар в сауне. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, до прибытия сотрудников пожарной охраны из сауны самостоятельно эвакуировались 35 человек.

Сообщение о пожаре поступило в 02:22 (местное время) 16 июня. Ликвидировали возгорание в 03:11. К тушению привлекались 19 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Работало одно звено газодымозащитной службы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в помещении бани-сауны на первом этаже гостиницы в Кургане произошёл пожар. Огнеборцы эвакуировали с первого, второго и третьего этажей четверых мужчин и одну женщину. Остальные жильцы гостиницы и персонал эвакуировались самостоятельно.

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