В ДТП на Ставрополье погибли два человека

Ставрополь, , 06:55 — REGNUM В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на федеральной автотрассе «Кавказ» в Ставропольском край погибли два человека, сообщает 17 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

Как стало известно, микроавтобус Volkswagen, в салоне которого включая водителя находились девять человек, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai, водитель которого перевозил двух пассажиров.

В результате происшествия водитель Hyundai и один из его пассажиров погибли. Остальные десять участников аварии доставлены в больницу города Невинномысск с ранениями различной степени тяжести.