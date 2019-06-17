Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В ДТП на Ставрополье погибли два человека

Происшествия

Еще десять пострадали

Ставрополь, 17 июня 2019, 06:55 — REGNUM  В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем на федеральной автотрассе «Кавказ» в Ставропольском край погибли два человека, сообщает 17 июня пресс-служба регионального управления МЧС.

Как стало известно, микроавтобус Volkswagen, в салоне которого включая водителя находились девять человек, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai, водитель которого перевозил двух пассажиров.

В результате происшествия водитель Hyundai и один из его пассажиров погибли. Остальные десять участников аварии доставлены в больницу города Невинномысск с ранениями различной степени тяжести.

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Дорожно-транспортные происшествия
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