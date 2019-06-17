Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Педофил развращал алтайского подростка, отбывая наказание в колонии

Происшествия

Мужчина получил срок за аналогичное преступление

Барнаул, 17 июня 2019, 06:49 — REGNUM  Житель Белгородской области, получивший срок за насильственные действия сексуального характера в отношении детей, прямо из колонии продолжил заниматься тем же самым. Его жертвой стал 11-летний подросток из Алтайского края, сообщает региональное СУ СК РФ.

По данным правоохранителей, с мальчиком педофил познакомился по переписке, уже находясь в одном из исправительных учреждений. Фотографии и видеозаписи порнографического характера ребёнок присылал заключённому за вознаграждение.

«В силу своего малолетнего возраста и естественной возрастной незрелости ребенок выполнил просьбы злоумышленника», — пояснили следователи. По их данным, мальчик получил моральные страдания.

За это преступление против половой неприкосновенности суд назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Барнауле был вынесен приговор мужчине, который под видом волонтёра входил в доверие к малоимущим гражданам и насиловал, развращал их детей. Следствию удалось доказать пять эпизодов противоправных действий в отношении пяти потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет. За это преступление мужчине назначено наказание в виде 13 лет и четырёх месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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