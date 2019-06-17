«Начали прыгать из кабинок друг на друга»: в парке Белово произошло ЧП

Белово, Кемеровская область, , 06:34 — REGNUM В городе Белово Кемеровской области накануне, 16 июня, в Центральном городском парке произошло ЧП — колесо обозрения сначала замедлилось, а потом начало набирать скорость. В кабинках находились люди, началась паника. По данным СМИ, пострадали несколько человек.

«Я не знаю, что именно произошло с колесом — замыкание или ещё какая-то поломка — но оно сначала затормозило, а потом резко начало раскручиваться. Остановили путём принудительного отключения рубильника. Люди выпрыгивали из кабинок, которые были снизу. Они получили незначительные травмы. У одной девушки была, скорее всего, серьёзная травма ноги — она сидела на бетоне и не могла встать», — сообщает «Сибдепо» со ссылкой на слова очевидца происшествия.

Отмечается, что спустя 10 минут колесо снова запустили, чтобы остальные пассажиры смогли сойти с него.

«Решили прокатиться на колесе обозрения. Сели, поехали, классно, красота. Начался ливень, оно начало тормозить на самом верху, потом резко поехало, люди начали прыгать из кабинок друг на друга. К сожалению, пришлось в этом поучаствовать. Было, мягко говоря, не очень приятно. Что хотелось бы сказать в итоге, думайте иногда о безопасности людей, а не только о выгоде. Было много детей, которые проехали дальше, а потом выходили со слезами. Хорошо, что никто не пострадал! За парк в целом спасибо, но этот день запомнится надолго», — написал дин из пострадавших в группе «Шёпот улиц, подслушано Белово» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, аттракцион был установлен недавно, ко дню рождения города.