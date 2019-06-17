Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В аквапарке Екатеринбурга пострадала 3-летняя девочка

Происшествия

Поскользнулась

Екатеринбург, 17 июня 2019, 05:34 — REGNUM  В Екатеринбурге произошёл очередной случай травмирования ребёнка. В аквапарке поскользнулась и травмировалась трёхлетняя девочка, сообщили журналистам в пресс-службе областного свердловского следственного управления.

Инцидент произошёл днём 15 июня. Девочку доставляли в больницу, где оказали помощь.

Добавим, в аквапарке это ЧП с ребёнком не первое. СКР сейчас ведёт проверку. Предстоит выяснить, какие именно лица ответственны за обеспечение безопасности посетителей аквапарка.

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