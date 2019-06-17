Жертвами пожара на севере Москвы стали два человека

Москва, , 04:20 — REGNUM В результате пожара в многоквартирном доме в Северном административном округе Москвы погибли два человека, сообщает 17 июня пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании в девятиэтажном доме по улице Адмирала Макарова поступило в дежурную часть управления МЧС в 01:55. Выевшая к месту происшествия бригада обнаружила, что пожаром охвачены четыре этажа здания: с 9-го по 12-й.

Пожарным удалось спасти из огня 15 человек, в том числе четыре ребенка. Все спасенные были переданы медикам для осмотра. Двух человек спасти не удалось.

По данным МЧС, общая площадь пожара составила 85 кв. метров. Ликвидация пожара завершена к 03:33.

Что стало причиной пожара не сообщается. На месте трагедии работают эксперты.