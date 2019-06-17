Дебошир с ножом задержан у одного из московских баров

Москва, , 01:04 — REGNUM Неплатежеспособный посетитель пытался прорваться с ножом в питейное заведение в Пятницком переулке Москвы, сообщает 16 июня радиостанция «Говорит Москва».

Как стало известно, мужчина не смог расплатиться за пиво в одном из московских баров. После того как посетитель вышел на улицу и разбил там стекло, он начала настаивать на возвращении в заведение, в качестве аргумента пытался использовать нож.

Прохожий, в которого хулиган запустил бутылкой, распылил ему в лицо перцовый газ. Вскоре к бару «Комета» прибыли стражи порядка. С порезами на руках и разбитым лицом дебошир был доставлен в отделение полиции.