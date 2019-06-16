СКР начал проверку по факту смерти спортсмена в Крыму

Симферополь, , 22:36 — REGNUM По факту смерти в горной местности в районе города Алушты несовершеннолетнего спортсмена из города Мурманска проводится доследственная проверка. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Крым.

Отмечается, что 15 июня утром группа биатлонистов из Мурманской областной вышли на утреннюю пробежку, после которой на базу не вернулся один из спортсменов.

«16 июня в ходе прочесывания местности, прилегающей к маршруту передвижения спортсменов, в стороне от ранее установленного маршрута пробежки спортсменов, был обнаружен труп несовершеннолетнего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что телесных повреждений на теле умершего не обнаружено. В настоящее время специалисты устанавливают причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 16 июня министр чрезвычайных ситуаций республики Крым Сергей Шахов сообщил журналистам, что расследование гибели спортсмена в горах Крыма начато правоохранительными органами.

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