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В Шереметьево успешно приземлился самолёт с неисправностью — СМИ

Происшествия

Самолет прибыл в терминал D

Москва, 16 июня 2019, 21:24 — REGNUM  В московском аэропорту «Шереметьево» успешно приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот» Милан — Москва, на борту которого якобы произошли технические неполадки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной воздушной гавани.

«Самолет … приземлился в аэропорту «Шереметьево» в 19:58 мск, — рассказали в справочной. — Он прибыл в терминал D».

О каких либо неполадках на борту воздушного судна пока не сообщается.

Ранее ряд СМИ сообщил, что пассажирский самолет, выполняющий рейс из Милана, готовится к экстренной посадке в Москве из-за неисправности системы кондиционирования воздуха.

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Авиапроисшествия
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