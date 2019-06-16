В Шереметьево успешно приземлился самолёт с неисправностью — СМИ

Москва, , 21:24 — REGNUM В московском аэропорту «Шереметьево» успешно приземлился самолет авиакомпании «Аэрофлот» Милан — Москва, на борту которого якобы произошли технические неполадки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в справочной воздушной гавани.

«Самолет … приземлился в аэропорту «Шереметьево» в 19:58 мск, — рассказали в справочной. — Он прибыл в терминал D».

О каких либо неполадках на борту воздушного судна пока не сообщается.

Ранее ряд СМИ сообщил, что пассажирский самолет, выполняющий рейс из Милана, готовится к экстренной посадке в Москве из-за неисправности системы кондиционирования воздуха.